Viol d'une octogénaire dans les Bouches-du-Rhône : un Guinéen sous OQTF en garde à vue

Un homme se déclarant de nationalité guinéenne et faisant l'objet d'une OQTF est en garde à vue ce mardi 20 février pour avoir violé une octogénaire lors d'un cambriolage à son domicile, situé à La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône).

Une agression effroyable. Une octogénaire vivant à La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône), près d'Aubagne, a été violée par un cambrioleur à son domicile dans la journée du samedi 17 février, selon une source policière à CNEWS. Actuellement en garde à vue ce mardi, ce dernier se déclare de nationalité guinéenne.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 14h, alors que la porte d'entrée de la victime n'était pas verrouillée. Un homme est alors rentré dans le domicile, et a menacé la femme de 82 ans, lui réclamant ses bijoux de valeur et de l'argent. Une tentative vaine, puisque l'octogénaire a refusé de répondre aux invectives du cambrioleur.

Le suspect déjà connu des services de police

Ce dernier l'a alors violé et a pris la fuite avec le téléphone de la victime. Sous le choc, la retraitée s'est réfugiée chez une voisine pour prévenir les secours. Une description détaillée du malfrat a permis aux forces de l'ordre d'arrêter un suspect quelques heures plus tard, non loin des lieux des faits.

Concernant le profil du suspect, cet homme est âgé de 35 ans et, selon le parquet de Marseille à CNEWS, se déclare de nationalité guinéenne et a fait l'objet d'une OQTF.

La vérification de ses antécédents judiciaires a permis de constater qu’il était déjà connu des services de police et de la justice pour différentes affaires antérieures.