Disparition inquiétante dans les Yvelines : la police lance un appel à témoins pour retrouver Fatmah, 15 ans

À relayer. La police nationale a lancé, ce vendredi 1er mars, un appel à témoins pour retrouver une jeune fille de 15 ans, Fatmah Al-Muqdadi. Cette dernière fait l’objet d’une disparition inquiétante depuis mardi 27 février à 21h. Ce soir-là, l’adolescente a quitté le foyer de Vernouillet (Yvelines) dans lequel elle était placée sans donner des nouvelles, selon les forces de l’ordre.

D’après l’appel à témoins, Fatmah mesure 1,60 m environ et est de corpulence mince. Elle a les cheveux bruns et les yeux noirs. Concernant sa tenue vestimentaire, Fatmah portait, au moment de sa disparition, un jean troué, un haut violet et blanc, un bombers noir en cuir et des baskets blanches. Elle a également un sac noir.

Les forces de l’ordre invitent toute personne ayant aperçu l’adolescente ou susceptible d’avoir des informations sur sa disparition de contacter le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine au 01.34.90.47.57, au 01.34.90.47.48 ou encore au 01.34.90.47.17.