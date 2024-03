Biarritz : il gare sa voiture avant de partir en vacances, son véhicule est mis en fourrière et détruit

Un automobiliste, qui avait garé sa Ford Focus break sur une place de parking gratuite, a constaté à son retour de voyage qu'elle avait été envoyée à la destruction. Il dénonce un «abus de pouvoir».

Imaginez la situation. Vous vous apprêtez à partir en vacances mais vous n'avez pas de parking privé. Vous décidez de laisser votre voiture en bas de chez vous dans la rue, sur une place gratuite. À votre retour de congés, vous découvrez que votre véhicule en miettes à la fourrière.

Fantaisiste ? Pourtant, cette mésaventure relatée par nos confrères de Sud-Ouest est arrivée à Emmanuel Pastor.

Privé de voiture À son retour de vacances

Cet habitant de Biarritz avait laissé sa Ford Focus break dans une rue près de chez lui le 15 novembre dernier, avant de partir en vacances. A son retour, le 4 janvier, il a constaté que sa voiture a disparu.

Rien de surprenant puisqu'un véhicule n'a pas le droit de rester immobile sur la voie publique plus de sept jours consécutifs (et même quarante-huit heures à Biarritz), sous peine d'être mis en fourrière. Il s'est rendu alors à la police municipale pour régler le PV et récupérer sa voiture. Au lieu de cela, il a découvert qu'elle a été détruite.

C'est là qu'il a découvert l'existence du Système d'information national des fourrières automobiles (SI Fourrières), qui existe depuis 2021. Un agent de police a demandé tout d'abord l'enlèvement d'un véhicule via une tablette. Une fois, la procédure enregistrée dans le logiciel, les étapes s'enchaînent automatiquement.

La voiture a été retirée, placée à la fourrière et une lettre recommandée a été envoyée au propriétaire. S'il ne se manifeste pas, la voiture est déclarée abandonnée au bout de quarante-cinq jours.

Une valeur sous-estimée

Emmanuel Pastor, en voyage à ce moment-là, ne se doutait de rien. «Il suffirait d'humaniser la manière de faire. Si j'avais reçu un SMS, plutôt qu'une lettre recommandée, j'aurais encore mon break», dénonce-t-il auprès de nos confrères.

Sa voiture a ensuite été envoyée à la destruction, le sort réservé aux véhicules abandonnés estimés à moins de 756 euros par le policier en charge de la demande de mise en fourrière. Un chiffre qu'il conteste : selon lui, sa Ford Focus bien entretenue dont les pneus venaient d'être changés était cotée à 4.000 euros à l'Argus.

Il se retrouve donc sans moyen de transport et dans l'incapacité d'exercer son métier. Il se dit victime d'un «abus de pouvoir» et d'un préjudice à hauteur «d'au moins 4.500 euros» dans un courrier envoyé à la Mairie de Biarritz, resté pour le moment sans réponse.