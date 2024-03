Valence : un homme blessé par balles après des tirs à proximité d’une école élémentaire

Plusieurs coups de feu ont été tirés à proximité d’une école élémentaire de Valence dans la Drôme ce mardi 26 mars, faisant un blessé grave, a appris CNEWS du parquet ce mercredi.

Une fusillade sur fond de trafic de stupéfiants ? C’est bien vers cette piste que s’orienteraient les enquêteurs, après qu’un homme a été gravement blessé ce mardi lors de coups de feu tirés à proximité d’une école élémentaire de Valence (Drôme).

D’après les informations transmises par le parquet de Valence à CNEWS ce mercredi, les faits se sont déroulés non loin de l’école Pierre Brossolette ce mardi, lorsque des coups de feu ont été tirés.

Peu avant cette fusillade, des individus décrits comme porteurs de cagoules se trouvaient à proximité de ce lieu. Les policiers ont rapidement fait le rapprochement. Les premières vérifications s’orienteraient vers un possible lien avec un trafic de stupéfiant.

La victime toujours hospitalisée

Une enquête a par la suite été ouverte, toujours selon la même source, et confiée à la police judiciaire de Valence et la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du service interdépartementale de police judiciaire de la Drôme pour «tentative du meurtre en bande organisée».

Au total, trois personnes, dont un mineur, ont été placées en garde à vue mardi après-midi. Elles ont été libérées ce mercredi 27 mars.

Quant à la victime, cette dernière est toujours hospitalisée. Le comportement des trois suspects, même s’ils ont été libérés, continuent à faire l’objet d’une enquête de police dans un autre cadre juridique.