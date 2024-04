Grenoble : le suspect interpellé dans l’affaire de «l’homme à la trottinette» mis en examen pour viols

Le suspect placé en garde à vue ce vendredi dans l'affaire dite de «l’homme à la trottinette», après une série d'agressions sexuelles à Grenoble et dans sa périphérie, a été mis en examen pour viols, ce dimanche.

Voilà plusieurs semaines que de nombreux policiers sont mobilisés à Grenoble afin de retrouver le violeur à la trottinette. En mars dernier, le «Dauphiné libéré» révélait une série d'agressions sexuelles survenues dans la ville iséroise et sa périphérie.

Ce vendredi, Eric Vaillant, le procureur de Grenoble, a confirmé les informations du quotidien et a annoncé dans un communiqué qu’un suspect avait été placé en garde à vue dans l’après-midi.

Ce dimanche, l'homme «a été mis en examen pour deux viols, une tentative de viol, une tentative d'agression sexuelle, deux violences aggravées et une tentative d'extorsion aggravée», a confirmé son avocat Maître Arnaud Lévy Soussan.

«L’expertise ADN réalisée en urgence par le laboratoire lyonnais de la police nationale permet de le confondre sur l’une des affaires dont le parquet a saisi la juge d’instruction», ajoute ce dernier et précise «qu’un viol peut être imputé de façon sûre» grâce à ce type d’analyse.

Le parquet de Grenoble avait ouvert une information judiciaire le 29 mars. L'instruction porte, dans le détail, sur deux viols commis à Grenoble et à Saint-Martin-d'Hères les 11 et 16 mars, une tentative de viol le 16 mars à Grenoble, une agression sexuelle et des violences avec arme le 17 février à Grenoble, une tentative d'extorsion le 8 février à Saint-Martin-le-Vinoux et, le même jour, des violences à Grenoble, avait détaillé le procureur Éric Vaillant.

Le profil relayé sur les réseaux sociaux

«La diffusion du signalement du violeur a permis aux policiers de recueillir plusieurs dizaines de témoignages qui sont traités par les enquêteurs avec diligence», avait indiqué le procureur la semaine dernière.

Largement partagée sur les réseaux sociaux, l’affaire avait créé la psychose à Grenoble. Selon les témoignages, l'individu a agi seul, vêtu de noir, monté sur une trottinette noire, il repérait ses victimes et les suivait avant de les agresser, avait indiqué le magistrat.

Éric Vaillant décrivait ainsi «un homme de 20 ans, de type européen, sans accent, d'environ 1m70 et de corpulence normale voire légèrement replet, yeux marrons, teint pâle et cheveux plutôt roux».

Une huitième affaire

Toujours selon les informations du «Dauphiné Libéré» confirmées par le procureur, une jeune femme a porté plainte le 4 avril dernier. Agressée dans la nuit du 16 au 17 décembre 2023, cette dernière pense avoir été victime du même homme.

À ce stade, «l'enquête se poursuit sur les autres faits», ont indiqué les autorités. Le suspect sera déféré ce dimanche après-midi au palais de justice devant la juge d’instruction, a annoncé Éric Vaillant. Une conférence de presse sur le sujet se tiendra ce lundi 8 avril à 9h30.