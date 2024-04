Philippe, 22 ans, tabassé à mort à Grande-Synthe : ce que l'on sait

Philippe, un jeune homme de 22 ans, a été retrouvé inconscient dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 avril sur la commune de Grande-Synthe, dans le Nord. Transporté à l’hôpital, il est mort des suites de ses blessures. Un mineur a été interpellé et placé en garde à vue.

Qu'est-il arrivé à Philippe ? Dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 avril, ce jeune homme de 22 ans a été découvert inconscient par les secours à Grande-Synthe, une commune d’environ 25.000 habitants située dans le département du Nord.

Au moment de la découverte, il «présentait plusieurs traces de coups, notamment au visage», selon un communiqué du parquet de Dunkerque.

Transporté à l’hôpital et placé en réanimation avec un pronostic vital engagé, Philippe est finalement décédé des suites de ses blessures dans la soirée du mardi 16 avril.

Par conséquent, une enquête a été ouverte du chef de «tentative d’homicide volontaire en bande organisée». Elle a ensuite été requalifiée, après la mort du jeune homme, en «meurtre en bande organisée».

Elle a été confiée à la brigade criminelle de la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du service interdépartemental de la police judiciaire du Nord (SIPJ 59).

Une collecte organisée pour l'enterrement

Selon le parquet, citant les premiers éléments de cette enquête, les faits auraient été commis «par au moins trois individus». Dans la foulée, un mineur a été interpellé et placé en garde à vue. «Les investigations se poursuivent activement afin d’identifier tous les mis en cause et d’éclaircir les circonstances de commission de ces faits», a conclu le parquet de Dunkerque.

Le maire de Grande-Synthe, Martial Beyaert, a réagi à la mort de Philippe indiquant que des proches du jeune homme «organisent une collecte afin qu’il puisse être enterré dignement».

«Nous sommes sous le choc. Ne cédons pas à la peur, ni à l’esprit de vengeance. Continuons à défendre le Vivre Ensemble dans notre ville. Continuons à œuvrer pour l’Education, la Bienveillance et la Fraternité», a-t-il écrit.