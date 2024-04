Gard : un adolescent condamné pour avoir tué un chat et joué au foot avec son cadavre

Un jeune de 14 ans a été condamné ce lundi 29 avril pour avoir tué un chat avec la carabine de son père, avant d’utiliser le cadavre du félin comme un ballon.

Un acte barbare. Ce lundi 29 avril, le tribunal correctionnel d’Alès (Gard) a condamné un adolescent de 14 ans pour des faits de cruauté animale.

À Bessège, dans les Cévennes, le jeune garçon avait tiré une balle dans la tête d’un chat, avant de se servir de son cadavre pour jouer au football. Il avait filmé le tout, avant de partager la vidéo sur les réseaux sociaux.

C'est en février 2022 que des adolescents, choqués par les images visionnées sur Snapchat, avaient alerté une association de défense basée dans la commune des faits. Le directeur de la SPA de Vallérargues a ainsi porté plainte pour des actes de cruauté sur le chat, qui était bien connu et apprécié du quartier.

Des mesures éducatives

L’adolescent avait été rapidement retrouvé. À l’issue de son jugement, il a écopé d’une amende de 500 euros et de six mois de mesures éducatives. Dans ce cadre, il devra travailler en faveur du bien-être animal, et éventuellement œuvrer dans un refuge.

Les parents de l’adolescent mis en cause ont également été condamnés à 1.000 euros d’amende.