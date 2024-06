Cambriolages : attention, cette nouvelle méthode pour pénétrer facilement dans votre maison se répand

L’utilisation de caméras cachées pour surveiller les maisons ciblées, c’est la méthode de plus en plus utilisée par les cambrioleurs. Observé aux États-Unis, ce nouveau phénomène inquiète.

Si vous avez installé des caméras pour surprendre des potentiels cambrioleurs, ces derniers pourraient maintenant faire de même pour surveiller votre maison, et vos mouvements. La technique aurait été découverte par les forces de l’ordre de Los Angeles County, après que plusieurs résidents soient tombés sur une caméra, accompagnée d’une batterie externe, cachées dans leur jardin.

Avec au moins trois découvertes pendant ce mois de mai, la police californienne a mis en garde ces résidents contre ces caméras camouflées dans des plantes, buissons et rochers. Ces dernières sont généralement placées à des endroits stratégiques afin de surveiller les mouvements à l’intérieur et autour de la maison, en direct. Les voleurs peuvent ainsi agir lorsque les propriétaires de la maison ne sont plus présents.

Un groupe organisé

Selon le Sherrif’s Department de Los Angeles, ces tactiques sont souvent utilisées par des groupes extrêmement organisés, voyageant à travers le pays. Quatre Colombiens ont récemment été arrêtés en lien avec ces caméras cachées : ils sont suspectés de faire partie d’un «cercle de cambrioleurs».

Une hausse des cambriolages en France

En France, le nombre de cambriolages est en légère hausse, d’un peu plus de 3% sur un an. 42% des introductions ont lieu l’après-midi. Le Rhône, les Bouches-du-Rhône et l’Ile-de-France font partie des territoires enregistrant le plus d’infractions, selon une analyse du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer.

Si les cambriolages sont plus fréquents dans les zones urbaines denses, les campagnes françaises sont aussi touchées. Dans l’Hexagone, les cambrioleurs se renseigneraient à l’aide de Google Maps pour «observer les signes extérieurs de richesse» et trouver «les issues de sortie», avait expliqué César Lizurey, officier adjoint de commandement à la gendarmerie de Gironde, au média France Info.

Pour prévenir ces cambriolages, il reste conseiller d’investir dans un système de surveillance, ainsi que dans des éclairages automatiques.