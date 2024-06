Italie : ils entrent dans une boutique de luxe par les égouts de Rome et volent pour près de 500.000 euros de bijoux

Le réseau des égouts romains est le plus ancien encore actif. Il sert encore à évacuer les eaux de pluie et les débris du Foro Romano, du Velabro et du Foro Boario. [© Korie Jenkins/Unsplash]