Rennes : un récidiviste condamné à cinq ans de prison pour avoir tenté d’organiser le viol de ses deux enfants

Déjà condamné pour le viol de l'un de ces neveux, un père de famille a écopé d'une peine de cinq ans de prison ferme pour avoir proposé à six individus de violer ses deux enfants.

L'affaire fait froid dans le dos. Le tribunal correctionnel de Rennes a condamné ce mardi 25 juin un père de famille, âgé de 41 ans résidant à Chavagne (Ille-et-Vilaine), à cinq ans de prison ferme pour avoir tenté d'orchestrer le viol de ses deux enfants.

L'autorité parentale lui a aussi été retirée. Officiellement, il a été jugé pour «association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime», rapporte Ouest France.

une organisation via telegram

C'est grâce à un signalement, en mai 2020, que les forces de l'ordre sont parvenues à remonter jusqu'à l'adresse IP du père de famille et de son conjoint. Les deux s'étaient rencontrés sur le site Coco.gg, fermé cette semaine par les autorités françaises.

Le principal accusé, nommé Xavier B., aurait utilisé la messagerie cryptée Telegram pour communiquer avec ses «amis virtuels» : d'autres pédophiles et un zoophile. La conversation était nommée «Rencontres P». Selon le père de famille, la lettre «P» n'avait pas de lien avec le mot «pédophile».

Pourtant, dans la conversation particulièrement crue, le père de famille proposait à ces six inconnus de louer une maison pendant les fêtes de fin d'année pour le viol de ses deux adolescents. Les deux enfants, vivant à l'autre bout de la France et avec qui il avait peu de contacts, auraient dénoncé d'autres acte de violence sexuelle.

un suivi et des soins requis

Tous les membres de la discussion n'ont pas encore été identifiés. Pour le moment, seul Xavier B., son conjoint et un homme prénommé Mickaël F. ont été envoyés devant la justice. Ce dernier, âgé de 35 ans et habitant à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), avait déjà été condamné à six mois de prison avec sursis probatoire pour la possession d'images à caractère zoophile. À la suite de cette nouvelle condamnation, il a écopé de deux ans de prison ferme.

Xavier B. était aussi déjà connu de la justice. En effet, récidiviste, il a été condamné en 2013 par la cour d'assises de Haute-Savoie pour le viol de l'un de ses neveux et l'agression sexuelle d'une petite fille.

Des peines de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins sont aussi requises pour les trois hommes.