Sondage : 83% des Français sont favorables à la castration chimique obligatoire des pédocriminels

Selon un sondage CSA réalisé pour CNews, Europe 1 et le Journal du Dimanche, 83% des Français se disent favorables à une castration chimique obligatoire pour les pédocriminels.

Faut-il castrer obligatoirement les pédocriminels ? C'est la question qui alimente les débats sur la justice française après la tragique affaire Lyhanna.

Selon un sondage CSA pour CNews, le JDD et Europe 1 publié ce dimanche 14 juin, 83% des personnes interrogées sont favorables à l'instauration d'une castration chimique obligatoire pour les pédocriminels.

© CNEWS, Europe 1, Le JDD

Une mesure plus ou moins soutenue selon le sexe et l'âge. Alors que 87% des femmes y sont favorables, les hommes valident cette proposition à 79%.

Chez les 65 ans et plus, 19% s'opposent à cette mesure, contre seulement 9% des 18-24 ans.

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Une mesure proposée par Bruno Retailleau

Le président des Républicains et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2027, Bruno Retailleau, a proposé de rendre obligatoire la castration chimique pour les pédocriminels récidivistes.

Une mesure qui recueille un soutien quasi unanime chez les électeurs de droite : 94% des personnes se déclarant proches des Républicains y sont favorables, et jusqu'à 97% des sympathisants du Rassemblement National.

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Une idée un peu moins bien accueillie du côté de la gauche, où 29% des personnes interrogées se déclarant proches de ce courant s’y opposent. Un taux qui atteint 39% chez les sympathisants de La France insoumise.

Pour rappel, en France, la castration chimique ne peut être appliquée que sur décision de justice et avec l'accord de la personne concernée.

*Échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d'âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d'agglomération.