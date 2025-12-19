Rhône : un jeune homme blessé par balles sur un point de deal à Vaulx-en-Velin, son pronostic vital engagé

Dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 décembre, un homme âgé d’une vingtaine d’années a été visé par des tirs d’arme à feu à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise (Rhône). Le ou les auteurs sont en fuite.

Un drame. Un homme a été visé par des tirs d’arme à feu sur un point de deal, dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 décembre, à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise (Rhône), a appris CNEWS auprès de la police ce jour.

Les faits ont eu lieu vers 0h50. La victime a été touchée par plusieurs impacts de balles, la blessant à la tête et au corps. Elle a été transférée à l’hôpital dans un état grave et son pronostic vital est engagé.

Pour l’heure, le ou les auteurs des tirs ne sont pas connus. Ils ont pris la fuite après les faits et sont actuellement recherchés. Une enquête a été ouverte.