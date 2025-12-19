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Rhône : un jeune homme blessé par balles sur un point de deal à Vaulx-en-Velin, son pronostic vital engagé

Pour l’heure, le ou les auteurs des tirs ont pris la fuite après les faits. [CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
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Dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 décembre, un homme âgé d’une vingtaine d’années a été visé par des tirs d’arme à feu à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise (Rhône). Le ou les auteurs sont en fuite. 

Un drame. Un homme a été visé par des tirs d’arme à feu sur un point de deal, dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 décembre, à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise (Rhône), a appris CNEWS auprès de la police ce jour. 

Les faits ont eu lieu vers 0h50. La victime a été touchée par plusieurs impacts de balles, la blessant à la tête et au corps. Elle a été transférée à l’hôpital dans un état grave et son pronostic vital est engagé. 

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Pour l’heure, le ou les auteurs des tirs ne sont pas connus. Ils ont pris la fuite après les faits et sont actuellement recherchés. Une enquête a été ouverte. 

RhôneFaits diversPolicevaulx-en-velin

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