Madeleine McCann : Julia, la «fausse Maddie» accusée d’avoir harcelé la famille de la jeune fille disparue, placée en détention

Julia Wandelt, la jeune femme de 23 ans qui prétend être Madeleine McCann, une jeune fille disparue il y a 12 ans au Portugal, a été placée en détention provisoire dans l’attente de son audience. Accusée d’avoir harcelé les parents de la fillette, elle a plaidé non coupable.

Ce mardi 22 avril, Julia Wandelt, la jeune femme qui prétend être Madeleine McCann, la jeune fille disparue mystérieusement en 2007 alors qu’elle était en vacances avec sa famille, a comparu devant la Cour d’assises de Leicester, au Royaume-Uni, en compagnie d’une seconde accusée, Karen Spragg, âgée de 60 ans.

Originaire du sud-ouest de la Pologne, Julia Wandelt, 23 ans, est en effet accusée d’avoir envoyé des lettres et des messages vocaux et écrits sur WhatsApp et Instagram aux parents de «Maddie», Kate et Gerry, ainsi qu’à Sean et Amelie McCann, frère et sœur de la fillette disparue à l’âge de 3 ans.

Les faits qui lui sont reprochés remontent entre le 13 janvier 2024 et le 15 février 2025. Elle est également soupçonnée d’être allée, à plusieurs reprises, au domicile de la famille de Madeleine McCann, situé à Rothley, dans le Leicestershire, entre le 2 mai et le 7 décembre 2024.

Julia Wandelt a finalement été interpellée le mercredi 19 février par les policiers à l’aéroport de Bristol lors de son arrivée sur le sol britannique.

Concernant Karen Spragg, originaire de Caerau (Cardiff), celle-ci est également accusée de harcèlement ayant entraîné une détresse grave, survenue entre le 3 mai 2024 et le 21 février 2025. Elle aurait également passé des appels et envoyé des lettres à la famille de «Maddie». Elle se serait aussi rendue au domicile des parents de la fillette de 3 ans.

Durant l’audience, les deux femmes ont plaidé non-coupables. Finalement, Karen Spragg a bénéficié d’une libération conditionnelle sous caution tandis que Julia Wandelt a été placée en détention provisoire, selon la BBC. Une nouvelle audience a été fixée au 2 octobre 2025.