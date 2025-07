Italie : un enfant de 5 ans atteint d'autisme retrouvé près de la frontière française après 36 heures de recherches

Un enfant de 5 ans, atteint d’autisme et ne pouvant pas parler, a été retrouvé près d'une autoroute proche de la frontière française, après 36 heures de recherches, à environ 1,5 kilomètre du lieu de sa disparition, un camping de Vintimille, en Italie.

Une drame évité de justesse. Disparu depuis le vendredi 11 juillet alors qu'il se trouvait dans un camping à Vintimille, en Italie, un enfant de 5 ans atteint d’autisme et ne pouvant pas parler, a finalement été retrouvé par les forces de l'ordre près d'une autoroute, non loin de la frontière française, à environ 1,5 kilomètre du lieu de sa disparition.

Il avait disparu alors que ses parents étaient en train d’installer leur tente, à peine arrivés au camping «Por la Mar», où ils avaient leurs habitudes depuis des années.

«Il a été retrouvé dans un creux près de l’autoroute, dans des herbes et des ronces», a expliqué le préfet d’Imperia, une commune voisine de Vintimille, a rapporté Rai News.it. Selon les premiers éléments de l’enquête, le garçon serait sorti du camping et aurait traversé la route. Il se serait ensuite introduit dans un domaine privé, mais le propriétaire des lieux n’a pas réussi à communiquer avec lui, ni à le retenir.

Ritrovato Allen, il bimbo scomparso a Ventimiglia. E' vivo. Commosso il padre del piccolo di 5 anni: "E' andata benissimo, grazie" #ANSAhttps://t.co/5Ne7DGX4Xxpic.twitter.com/7FaQYTqSUN — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 13, 2025

Trois cents personnes se sont mobilisées pour chercher le jeune garçon, dont des policiers, des unités cynophiles, des habitants et des touristes. Les recherches ont notamment été orientées par des psychologues, interrogés par les secours, qui ont conseillé de «se concentrer sur les tunnels ou les endroits plus cachés où l’enfant aurait pu se réfugier», a raconté le préfet d’Imperia.

L'enfant a été retrouvé dimanche 13 juillet par un sauveteur. «Il était caché au bord d’une vallée, immobile parmi les ronces et les mauvaises herbes. J’ai cru au pire. Puis, il a levé le bras et s’est touché le visage. Il était vivant», a-t-il raconté. L’enfant a été hospitalisé, mais il se porte bien, même s’il est affaibli. On ignore encore s’il est resté caché au même endroit pendant les 36 heures de sa disparition.

Du côté français, les policiers et gendarmes ont été prévenus grâce au centre de coopération policière et douanière, un organisme chargé de favoriser et de faciliter l'assistance, la coopération policière et l'échange de renseignements entre deux ou plusieurs pays voisins.