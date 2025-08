Cadavre égorgé découvert dans la Somme : le suspect a reconnu les faits

Le suspect du meurtre d'un homme retrouvé égorgé et éventré dans un parc près d'Amiens (Somme) ce lundi, a reconnu les faits durant sa garde à vue. Son mobile reste à éclaircir.

Il est passé aux aveux. Le suspect du meurtre d'un homme de 32 ans, retrouvé égorgé et éventré dans un parc près d'Amiens (Somme) ce lundi, a reconnu les faits durant sa garde à vue, a annoncé le parquet dans un communiqué. Cependant, le mobile du suspect reste à déterminer.

Les premiers éléments de l'autopsie ont permis de confirmer que le décès de la victime est survenu à la suite de «plusieurs coups portés au niveau du coeur et du bas du visage», a détaillé le parquet dans un communiqué.

Le suspect est inconnu des services de police

Le mis en cause âgé de 27 ans a été identifié et localisé grâce notamment à un téléphone portable découvert «à proximité des lieux» par les enquêteurs de la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) d'Amiens.

Inconnu des services de police et de justice, le suspect a assuré «ne pas connaître la victime», a précisé le parquet d'Amiens. Il résidait tout près du parc où le meurtre a été commis. «Les investigations continuent pour déterminer notamment les raisons du passage à l'acte», a ajouté le parquet.

Son avocate, Me Marie Fouquart, a déclaré ce mercredi à l'AFP qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer sur le dossier, le profil et la personnalité de son client. «Les faits ont été montés en épingle. Il faut prendre énormément de recul sur ce qui apparaît sur les réseaux sociaux, la presse, depuis lundi (...). C'est déformé, amplifié», a-t-elle estimé.