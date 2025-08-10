Nanterre : sa compagne refuse sa demande en mariage, il l'agresse au cutter puis se coupe les veines

Un homme a agressé sa compagne au cutter après qu'elle a refusé sa demande en mariage, avant de se couper les veines. La scène s'est déroulée à Nanterre (Hauts-de-Seine) ce samedi 9 août dans l'après-midi.

Une scène effroyable. Un individu a attaqué sa compagne en lui portant un coup de cutter à la gorge, juste après que celle-ci a refusé sa demande en mariage ce samedi 9 août, dans l'après-midi, à Nanterre (Hauts-de-Seine).

L'agresseur s'est ensuite enfui en direction du parc voisin André-Malraux, pour s’automutiler. Il s’est taillé les veines et a avalé un cachet, a rapporté le Parisien.

Les deux personnes ont été prises en charge par les secours

Tous les deux ont été hospitalisés dans un état grave, après avoir perdu connaissance. «Le maire de Nanterre, Raphaël Adam, tient à exprimer son horreur face à cette agression et à adresser, au nom de la Ville, tout son soutien à la victime de cette tentative de féminicide», a réagi la municipalité de Nanterre.

La victime et son agresseur ont reçu des premiers soins sur place par les sapeurs-pompiers et le Samu. La victime, âgée d'une cinquantaine d'années, a été emmenée à l’hôpital Franco-Britannique, en urgence absolue, mais son pronostic vital n’était pas engagé.

L'homme, interpellé en possession de son cutter plein de sang et d’un couteau, a été conduit sous escorte policière à l’hôpital européen Georges-Pompidou, à Paris. Un temps engagé, son pronostic vital ne l’est plus. Il a été placé en garde à vue.