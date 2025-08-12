Toute l’actu en direct 24h/24
Seine-Saint-Denis : un chauffeur de bus de la RATP agressé et piqué avec une seringue

Le chauffeur de bus ciblé a été transporté à l’hôpital par les services de secours. [Illustration ERIC PIERMONT / AFP]
Par Sacha Benichou , Brice Gerstemberg
Publié le - Mis à jour le

Un chauffeur de bus de la RATP a été agressé avec une seringue par un individu qui a préalablement tenté de lui dérober sa sacoche ce mardi matin à Dugny (Seine-Saint-Denis).

Une attaque inhabituelle. Un chauffeur de la ligne de bus 249 a été agressé avec une seringue vers 6h15 au niveau de l’arrêt Cité du Moulin à Dugny (Seine-Saint-Denis), selon un communiqué de la RATP.

Cette même source a précisé que l’assaillant a d’abord tenté de dérober la sacoche de sa victime avant de l’attaquer avec une seringue.

Le conducteur de bus ciblé a été transporté à l’hôpital par les services de secours. La police ainsi que le groupe de protection et de sécurité des réseaux se sont rendus sur les lieux de l’incident pour sécuriser la ligne. L’auteur de l’attaque a pu prendre la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.

«La RATP se montre solidaire de son agent et condamne avec la plus grande fermeté cet acte de violence intolérable. L’entreprise accompagne et soutient l’agent dans toutes ses démarches, dont le dépôt de plainte», a affirmé la régie autonome des transports parisiens dans un communiqué.

