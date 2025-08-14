Gironde : 1,3 tonne de cocaïne saisie par les gendarmes sur l’A63 près de Bordeaux, un Espagnol mis en examen

Plus d'une tonne de cocaïne a été saisie par la gendarmerie, dimanche 10 août, dans un camion qui venait d'Espagne, au sud de Bordeaux (Gironde).

Une sacrée prise. La gendarmerie a saisi 1,3 tonne de cocaïne, d'une valeur marchande estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, dans un camion arrivant d'Espagne dimanche au sud de Bordeaux, a annoncé ce jeudi le parquet de la capitale girondine.

L'interception a eu lieu sur l'autoroute A63 au niveau de la commune de Cestas (Gironde). Le chauffeur espagnol de 36 ans a été déféré pour être mis en examen, au terme de sa garde à vue, devant un magistrat de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Bordeaux. Le parquet a requis son placement en détention.

Une information judiciaire est ouverte pour importation de drogue en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs, des faits passibles de 10 ans d'emprisonnement.

«Une saisie record» saluée par Bruno Retailleau

L'enquête de la section de recherches (SR) de Bordeaux avait été initiée début juillet par un renseignement sur l'implication du camion dans un trafic de stupéfiants, confirmée par des trajets suspects entre l'Espagne et le nord de l'Europe. Le 10 août dernier, informés d'un nouveau passage de la frontière, les enquêteurs ont intercepté le poids lourd et découvert à l'intérieur des dizaines de sacs dissimulés dans des caisses en bois, renfermant au total 1.345 kilos de cocaïne.

La valeur marchande de la drogue est estimée entre 30 et 40 millions d'euros pour une revente en semi-gros, a indiqué à l'AFP la colonelle Christelle Tarrolle, cheffe de l'Unité nationale d'investigation (UNI) de la gendarmerie.

«Cette nouvelle saisie confirme la tendance déjà constatée du développement important d'une voie d'importation de la cocaïne en Europe depuis le sud de l'Espagne et du Portugal», a commenté le procureur de la République à Bordeaux, Renaud Gaudeul, dans un communiqué.

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a salué via son compte X «une saisie record» et une «opération exemplaire» menée en coopération avec la Guardia Civil espagnole.

En plein cœur de l’été, notre combat contre les trafics de stupéfiants ne faiblit pas, car ces produits continuent de tuer chaque jour, dans nos fêtes, dans nos quartiers, sur nos routes.



La @gendarmerie vient d'effectuer une saisie record de 1,3 tonnes de cocaïne dans un… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) August 14, 2025

En 2024, les saisies de cocaïne en France ont atteint 53,5 tonnes, un niveau jamais atteint (+130% par rapport à 2023), selon une note de l'Ofast consultée par l'AFP. Les acheminements par voie maritime interceptés ont totalisé 41,8 tonnes, soit 78% des saisies, dont 14,4 tonnes au seul port du Havre (5,3 tonnes en 2023).

Relativement épargnée jusqu'en 2020, la France est devenue l'un des pays européens les plus touchés, dépassant des pays traditionnellement impactés (Belgique, Pays-Bas).