Allier : un enfant de 7 ans meurt noyé lors d’une sortie en centre de vacances

Un enfant de sept ans, qui séjournait dans un centre de vacances dans l'Allier, est mort vendredi par noyade lors d'une sortie à Moulins, a annoncé samedi la mairie de Bobigny (Seine-Saint-Denis), d'où était originaire la victime, dans un communiqué.

Les faits se sont déroulés ce vendredi. Un enfant de 7 ans est mort noyé lors d’une sortie à Moulins, dans l’Allier. Le jeune garçon, originaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), participait avec son frère et 33 autres enfants à un séjour prévu du 4 au 18 août au château de Souys, situé dans la commune de Saint-Menoux.

Selon un communiqué de la mairie de Bobigny, le groupe était «encadré par une équipe de huit personnes - un taux d'encadrement renforcé en raison de la présence de deux enfants porteurs de handicap».

Le décès a eu lieu lors d'une sortie dans une plaine de jeux de Moulins. Malgré l'intervention des policiers et des pompiers, l'enfant n'a pu être réanimé.

Un soutien psychologique mis en place

Le maire communiste de Bobigny Abdel Sadi, «bouleversé» selon le communiqué, s'est rendu dans l'Allier en compagnie des parents de l'enfant et d'une adjointe.

Le groupe a rapidement regagné le centre de vacances et un soutien psychologique a été mis en place pour les enfants et l'équipe d'animation, a précisé la ville.

Depuis le début de l'année, la hausse du nombre de noyades en France inquiète. Entre le 1er juin et le 23 juillet, 193 personnes sont mortes noyées, soit +45% sur un an, selon les derniers chiffres de Santé publique France.

Parmi eux, 27 enfants et adolescents (15 en 2024) sont décédés.