Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Disparition inquiétante d'Estelle, 49 ans : introuvable depuis près d'une semaine, cette femme fait l'objet d'un appel à témoins

Estelle Fiorito mesure environ 1,76m, a des cheveux châtain clair et mi-longs, ses yeux sont marron et porte une cicatrice au niveau du cou. [[© Gendarmerie du Gard]]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La gendarmerie du Gard a diffusé un appel à témoins ce vendredi, à la suite de la disparition d’Estelle Fiorito, une femme de 49 ans, depuis bientôt une semaine.

 La famille et les proches d’Estelle Fiorito n’ont pas eu de nouvelles depuis le 11 août. Cette femme de 49 ans fait l’objet d’un appel à témoins, publié ce vendredi 15 août par la gendarmerie du Gard. 

Selon les informations des forces de l’ordre, la quadragénaire a quitté son domicile de Rochefort du Gard à 4h du matin, à bord de son véhicule, une Dacia Duster immatriculée DC-215-FH. Aperçue pour la dernière fois à Nîmes ce lundi, Estelle Fiorito mesure environ 1,76 m, a des cheveux châtain clair et mi-longs, ses yeux sont marron et porte une cicatrice au niveau du cou. 

Sur le même sujet Disparition de Noëllia, 17 ans, en Gironde : la mineure retrouvée «saine et sauve» Lire

Si vous pensez reconnaître Estelle Fiorito, il est conseillé d’appeler le 04.66.38.67.20 ou le 21.

Disparitiondisparition inquiétanteGendarmerieGardFaits divers

À suivre aussi

Décès de Jacques Martial : Denzel Washington, Samuel L. Jackson, Wesley Snipes... Voici les célèbres acteurs dont il avait assuré le doublage
Décès de Jacques Martial : les hommages se multiplient après la mort de l'adjoint à la mairie de Paris, acteur et doubleur
Disparition inquiétante de Mina dans les Yvelines : l’adolescente de 15 ans n'a plus donné de nouvelles depuis plus d'une semaine

Ailleurs sur le web

Dernières actualités