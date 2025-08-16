Disparition inquiétante d'Estelle, 49 ans : introuvable depuis près d'une semaine, cette femme fait l'objet d'un appel à témoins

La gendarmerie du Gard a diffusé un appel à témoins ce vendredi, à la suite de la disparition d’Estelle Fiorito, une femme de 49 ans, depuis bientôt une semaine.

La famille et les proches d’Estelle Fiorito n’ont pas eu de nouvelles depuis le 11 août. Cette femme de 49 ans fait l’objet d’un appel à témoins, publié ce vendredi 15 août par la gendarmerie du Gard.

Selon les informations des forces de l’ordre, la quadragénaire a quitté son domicile de Rochefort du Gard à 4h du matin, à bord de son véhicule, une Dacia Duster immatriculée DC-215-FH. Aperçue pour la dernière fois à Nîmes ce lundi, Estelle Fiorito mesure environ 1,76 m, a des cheveux châtain clair et mi-longs, ses yeux sont marron et porte une cicatrice au niveau du cou.

Si vous pensez reconnaître Estelle Fiorito, il est conseillé d’appeler le 04.66.38.67.20 ou le 21.