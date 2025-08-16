Hauts-de-Seine : une femme tuée à l'arme blanche et trois autres personnes blessées lors d'une altercation tragique

Une femme a été tuée à l'arme blanche, ce samedi, à Colombes (Hauts-de-Seine). Trois autres personnes ont été blessées.

Des circonstances peu claires. Une femme, vraisemblablement une prostituée, a été tuée à l'arme blanche, ce samedi, à Colombes (Hauts-de-Seine), a indiqué une source policière à l'AFP.

Un conflit aurait éclaté entre des femmes, présentées comme des prostituées, leurs gardes du corps et deux clients, dans un appartement de location de courte durée.

Dépêchées sur place, les forces de l'ordre ont découvert l'une des femmes en arrêt cardio-respiratoire. Touchée au thorax, elle est décédée des suites de ses blessures vers 4h du matin.

L'un des gardes du corps des présumées prostituées ainsi que les deux clients ont eux été blessés. Le premier cité, souffrant au niveau du thorax, a été pris en charge dans un état grave mais sans que ses jours ne soient en danger. Les deux clients ont été touchés plus légèrement.

L'autre femme et le deuxième garde du corps ont été placés en garde à vue. Les trois autres individus le seront dès leur sortie de l'hôpital.

La source policière a qualifié la situation de «trouble».