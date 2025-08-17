Toulouse : un homme tué par balle dans le quartier de Bellefontaine

Un homme de 23 ans a été tué par arme à feu dans un quartier de Toulouse (Haute-Garonne), dans la nuit de samedi à dimanche. Une enquête a été ouverte.

Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche, à 1h30, dans le quartier de Bellefontaine, à Toulouse. Un homme de 23 ans, grièvement blessé par balle, est décédé des suites de ses blessures.

Une enquête pour meurtre a été ouverte par le parquet de Toulouse et confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).

Un autre blessé

Dans le même quartier, samedi à 22h, un homme a été grièvement blessé par arme blanche au niveau de la gorge, avant d'être transféré à l'hôpital.

Le pronostic vital de la victime, âgée d'une vingtaine d'années, est engagé, selon la police.

Une enquête pour tentative d'homicide a été confiée à la Division de la criminalité territoriale (DCT). «A ce stade, il n'y a pas de lien entre les deux affaires», a indiqué la police, contactée par l'AFP.