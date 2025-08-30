Polynésie française : un homme placé en garde à vue pour tentative de meurtre sur sa fille de 9 ans

Un homme originaire de Maupiti, situé à cinquante kilomètres de Bore-Bora, a été placé en garde à vue à Tahiti (Polynésie française) pour tentative de meurtre sur sa fille de 9 ans.

Une séparation qui aurait pu tourner au drame. Ce vendredi, un trentenaire, originaire de Maupiti (Polynésie française), a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre sur sa fille.

En effet, il est soupçonné d'avoir poignardé sa fille de neuf ans mercredi avant de se porter lui-même des coups de couteau. Il a fallu l'intervention de sa compagne et d'un policier municipal pour que l'homme stoppe ses agissements.

Garde à vue pour tentative d'homicide

L'enfant, gravement blessée, a très vite été transférée au centre hospitalier de Polynésie française à Tahiti, tout comme l'auteur présumé. Légèrement touché, il a été placé en garde à vue vendredi pour tentative d'homicide sur mineur de moins de 15 ans.

Selon ses premières déclarations, l'homme avait l'intention de tuer sa fille et sa partenaire avant de se suicider. La raison : il ne supportait pas la séparation demandée par cette dernière.