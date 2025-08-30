Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Polynésie française : un homme placé en garde à vue pour tentative de meurtre sur sa fille de 9 ans

Selon ses premières déclarations, l'homme avait l'intention de tuer sa fille et sa partenaire avant de se suicider [DENIS CHARLET / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un homme originaire de Maupiti, situé à cinquante kilomètres de Bore-Bora, a été placé en garde à vue à Tahiti (Polynésie française) pour tentative de meurtre sur sa fille de 9 ans.

Une séparation qui aurait pu tourner au drame. Ce vendredi, un trentenaire, originaire de Maupiti (Polynésie française), a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre sur sa fille

En effet, il est soupçonné d'avoir poignardé sa fille de neuf ans mercredi avant de se porter lui-même des coups de couteau. Il a fallu l'intervention de sa compagne et d'un policier municipal pour que l'homme stoppe ses agissements. 

Garde à vue pour tentative d'homicide

L'enfant, gravement blessée, a très vite été transférée au centre hospitalier de Polynésie française à Tahiti, tout comme l'auteur présumé. Légèrement touché, il a été placé en garde à vue vendredi pour tentative d'homicide sur mineur de moins de 15 ans.

Sur le même sujet Vitry-sur-Seine : un policier transporté à l’hôpital après avoir été volontairement percuté par un deux-roues ayant refusé d’obtempérer Lire

Selon ses premières déclarations, l'homme avait l'intention de tuer sa fille et sa partenaire avant de se suicider. La raison : il ne supportait pas la séparation demandée par cette dernière. 

PolynésieTentative d'homicideFrancePolice

À suivre aussi

polynésie française
Polynésie française : près de 2 tonnes de drogues saisies sur un voilier mi-juillet, un bilan «historique»
«C'est la première fois que je vois ça» : un enfant de 7 ans gravement blessé par un requin en Polynésie française
Outre-mer : quels sont les enjeux de la visite de Manuel Valls en Polynésie ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités