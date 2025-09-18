Il refuse de remplir un constat après un accident, renverse la conductrice et prend la fuite

Le 14 septembre dernier, un automobiliste, impliqué dans un accident de voiture, a renversé la conductrice avec laquelle il devait établir un constat, à Marseille. La victime a été transportée à l'hôpital et le suspect a été interpellé.

Un simple accident qui a mal tourné. Le 14 septembre dernier, aux alentours de 17h, deux véhicules se sont percutés alors qu'ils circulaient sur l'autoroute A7, à Marseille. Seulement, au moment de réaliser le constat amiable, l'un des automobilistes concerné a effectué une manœuvre et renversé l'autre conductrice.

Cette dernière a été transportée à l'hôpital, sans que son pronostic vital soit engagé. Le suspect, lui, a été interpellé et placé en garde à vue.

Le suspect est âgé de 39 ans

Dans le détail, lorsque les deux véhicules sont entrés en collision, les automobilistes ont quitté l'autoroute pour s'arrêter le long de l'avenue Alexandre Fleming, dans le 4e arrondissement de Marseille. La Provence rapporte que l'une des conductrices, âgée de 60 ans, est sortie de son véhicule pour examiner les dégâts et remplir le constat amiable. Mais elle n'aura pas le temps de l'effectuer : resté aux manettes de son véhicule, l'autre automobiliste a enclenché une manœuvre, percuté et renversé la sexagénaire avant de prendre la fuite.

Le suspect, âgé de 39 ans, a été interpellé à cinq minutes des lieux de l’accident. Il a été placé en garde à vue.