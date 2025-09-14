Mexique : au moins 15 morts dans un accident de la route

Au Mexique, au moins 15 personnes sont décédées dans un accident de la route, survenu samedi 13 septembre, entre Mérida et Campeche, dans le sud-est du pays.

Un bilan très lourd. Ce samedi 13 septembre, au moins 15 personnes sont mortes et deux autres ont été blessées lors d’un accident survenu sur une route entre Mérida et Campeche, dans le sud-est du Mexique, ont annoncé les autorités locales.

D’après le secrétariat à la Sécurité de l’État de Yucatan, un poids lourd s'est renversé, percutant un véhicule compact et une camionnette qui transportait des ouvriers de la construction.

Il s’agit du troisième drame survenu dans le pays en moins d’une semaine. Mercredi 10 septembre, un camion transportant environ 50.000 litres de gaz avait explosé dans le quartier d'Iztapalapa de la capitale, Mexico, faisant 13 morts et plusieurs dizaines de grands brûlés.

Deux jours auparavant, lundi 8 septembre, une collision entre un train de marchandises et un autobus à deux étages à un passage à niveau, avait fait 10 morts et 41 blessés dans l'État de Mexico.