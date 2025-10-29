Charente-Maritime : un agriculteur se suicide après avoir abattu son voisin

Dans un champ de la commune de Courcoury, près de Saintes (Charente-Maritime), un agriculteur de 64 ans a abattu l’un de ses voisins avant de se suicider, a indiqué ce mercredi 29 octobre le parquet.

Un drame pour la commune. Le parquet de Saintes a indiqué ce mercredi qu’un agriculteur s’était suicidé dans la ville de Courcoury (Charente-Maritime), après avoir tué l’un de ses voisins.

Ce lundi matin, l’agriculteur avait appelé l'un de ses voisins, également agriculteur, pour lui demander de le rejoindre car un bovin était bloqué dans un «cornadis» - une barrière mobile destinée à limiter les mouvements des animaux lorsqu'ils mangent -, a décrit le procureur de la République à Saintes, Benjamin Alla, dans un communiqué.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, âgée de 42 ans, a été «abattue en plein champ à coup de fusil». Peu avant 9H20, le sexagénaire, armé de son fusil de chasse, s'est ensuite jeté sous un TER, sur la commune de Montils, selon le parquet.

Une potentielle vengeance

Une enquête du chef d'assassinat a été ouverte et confiée à la brigade des recherches de la gendarmerie de Saintes afin de déterminer les raisons de l’acte du sexagénaire.

Le mis en cause, «dont l'exploitation était en liquidation judiciaire, était visé par ailleurs par une enquête préliminaire conduite des chefs de banqueroute par détournement d'actifs, travail dissimulé et tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise», a ajouté le procureur de la République de Saintes.

«A ce stade des investigations, il apparaît que l'agriculteur sexagénaire aurait pu reprocher à son voisin de l'avoir dénoncé», a pointé le magistrat.

Or, cette enquête pénale avait été ouverte «non pas sur dénonciation mais bien à l'initiative du parquet de Saintes», sur la base d'un «signalement» des services vétérinaires, selon Benjamin Alla.