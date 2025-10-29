Lozère : coincé pendant trois jours dans un ravin, un cycliste de 77 ans retrouvé sain et sauf

Un septuagénaire a passé trois jours dans un ravin après une chute à vélo en Lozère. Il a été retrouvé sain et sauf et pris en charge par les secours ce mardi.

Qualifié de «miraculé» par le médecin qui l'a examiné, un homme de 77 ans a été retrouvé sain et sauf mardi 28 octobre après trois jours dans un ravin. Circulant à vélo dans les Cévennes lozériennes, il avait chuté en rentrant de ses courses.

Habitant seul dans une caravane à Saint-Julien-des-Points, dans le sud de la Lozère, il s'était rendu comme à son habitude dans un supermarché de la Grand-Combe (Gard). C'est au retour, sur la RN 106, que l'accident s'est produit.

A proximité du pont qui marque la limite entre les deux départements, le cycliste a manqué un virage et chuté sur une pente rocheuse abrupte, pour atterrir dans le lit du Gardon, 40 mètres plus bas, selon les pompiers.

«Il est coriace !»

Incapable de remonter seul jusqu'à la route, le vieil homme a expliqué avoir hurlé à chaque fois qu'il percevait un bruit sur la route nationale, sans que personne ne l'entende. Il a survécu en mangeant et buvant ce qui, dans son sac de courses, avait résisté à la chute.

Finalement, mardi après-midi, des ouvriers de la Direction interdépartementale des routes (DIR) ont enfin entendu ses cris et appelé les secours.

Avant d'être évacué vers le centre hospitalier d'Alès, le septuagénaire a été examiné par le chef du Service d'incendie et de secours de l'Hérault, le Dr Laurent Savath, qui s'est étonné de la résistance de son patient. «On pouvait craindre l'hypothermie car il avait chuté à plusieurs reprises dans le cours d'eau en tentant de remonter, a-t-il expliqué. C'est un miraculé... dans le froid et l'humidité, sans presque boire ni manger, il est coriace !».