«J’ai tapé dans les murs, (…) ma femme a eu peur» : un ancien champion de France de rugby se livre sur sa dépression

Double champion de France de rugby avec Castres, l’Uruguayen Rodrigo Capo-Ortega s’est livré sur la dépression qu’il a traversée à l’issue de sa carrière.

Il a vécu des moments terribles, et il a choisi d’en parler. Double champion de France de rugby avec Castres (2013, 2018), où il a évolué pendant près de 20 ans, Rodrigo Capo-Ortega (44 ans) a traversé une dépression à l’issue de sa carrière achevée en 2020. Et plus de cinq ans après avoir raccroché les crampons, un peu contraint et forcé avec l’interruption du Top 14 en raison du Covid-19 en mars 2020, l’Uruguayen s’est livré sur ce mal qui l’a rongé dans le cadre de l’émission «La Clinique des Sports» diffusée par Canal+.

"J'ai tapé dans les murs, ma femme a eu peur et j'ai compris que j'avais dépassé les bornes"



Le discours poignant de Rodrigo Capó Ortega auprès des joueurs de l'@avironrugbypro sur sa dépression 😞



Extrait de La Clinique des Sports, disponible en replay sur l'app CANAL+ 📺 pic.twitter.com/6JX5VbN5rt — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 29, 2025

«Je suis tombé dans une très très grosse dépression. Je ne voulais pas y croire. J’ai commencé à être dans le déni total», a déclaré l’ancien deuxième ligne devant les joueurs de l’Aviron Bayonnais. Et d'ajouter : «C’est comme quelqu'un qui rentre dans votre corps, sans vous demander la permission. Il commence à vous ronger petit à petit». Après avoir sombré, Rodrigo Capo-Ortega a eu une prise de conscience à l'issue d'un événement qui l’a particulièrement marqué.

«C’était un jour où voilà, j’ai dépassé les bornes, vraiment. Dans l’alcool et dans les autres choses. Et je suis devenu très agressif. J’ai tapé dans les murs, j’ai fait des trous. À un moment, ma femme a eu peur et elle est montée avec les enfants à l’étage. Quand je la vois monter, je commence à réaliser que j’étais allé très loin», a détaillé celui qui a participé à la Coupe du monde 2003 en Australie.

C’est à ce moment qu’il a eu «un déclic». «Il fallait que je me fasse aider», a-t-il confié. Une aide nécessaire pour pouvoir s’en sortir et remonter la pente. «Pour tomber dans la dépression et les addictions, il y a un million de chemins. Pour en sortir, il y en a un seul. C’est justement de demander de l’aide», a insisté Rodrigo Capo-Ortega. En espérant que son message, si important, soit entendu.