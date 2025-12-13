L'avocat d'un chef de la DZ Mafia soupçonné d'apporter des objets interdits en prison

La prison de Condé-sur-Sarthe a été le théâtre vendredi d’un incident entre les gardes pénitentiaires et l’avocat d’un des chefs présumés de la DZ mafia. L’homme de loi a été expulsé de la prison après avoir dissimulé des objets interdits au niveau de ses parties intimes, rapporte le JDD samedi 13 décembre.

L'entrevue au parloir entre Amine O., dit Mamine, un chef de la DZ Mafia, et son avocat Kamel Aissaoui n’a pas pu avoir lieu hier, comme le rapporte le JDD ce samedi. Selon une source pénitentiaire, l’avocat aurait déclenché l’alarme au moment de passer les portiques de sécurité de la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe. Les surveillants, alertés par les bips, ont constaté des marques au niveau de ses parties intimes.

Ne pouvant pas vérifier les raisons de ces marques en le fouillant, ils ont décidé de lui refuser l’accès à la prison le soupçonnant de vouloir introduire des objets illicites. S’en est alors suivie une altercation entre Kamel Aissaoui et la sécurité de la prison, affirment nos confrères. Ces derniers ajoutant que l’avocat aurait perdu son calme, proférant des insultes à l’encontre des surveillants, qui l’ont escorté jusqu’à la sortie de la prison.

Un incident qui n’est pas isolé

Cet incident ne serait pas une première pour Maître Aissaoui. Il aurait déjà fait rentrer un routeur 4G dans la prison de Bourg-en-Bresse. En septembre, c’est une importante liasse de billets qu’il aurait tenté de faire rentrer à la prison de Vendin-le-Vieil avant d’être intercepté par les surveillants de la prison.

L’expulsion de l’avocat se fait dans un contexte où son client Amine O. est cité dans l’enquête sur l’assassinat de Mehdi Kessaci. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir commandité l’exécution du frère du militant marseillais Amine Kessaci depuis sa cellule.

Incarcéré depuis 2021 et considéré comme le chef de la DZ Mafia, l’homme de 31 ans a été récemment transféré de la prison de Bourg-en-Bresse au nouveau quartier de lutte contre la criminalité organisée de la maison d’arrêt de Condé-sur-Sarthe, où il est à l’isolement strict.