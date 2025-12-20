Affaire Leslie et Kevin : pourquoi la date du 23 décembre est-elle importante pour la suite de la procédure ?

En novembre 2022, Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat ont été tués après avoir été enlevés et séquestrés. Leur corps ont été retrouvé en mars 2023, à Puyravault, en Charente-Maritime. Pour l’heure, aucune date de procès n’a été fixée. Néanmoins, la date du 23 décembre semble être importante pour la suite de la procédure.

Une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre. La procédure dans le cadre du double assassinat de Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et son petit ami Kevin Trompat, 20 ans, en 2022 a connu une avancée majeure le 3 septembre dernier, date à laquelle les cinq personnes mises en examen dans ce dossier ont été renvoyées devant la cour d’assises des Deux-Sèvres par ordonnance de mise en accusation.

Parmi ces cinq individus, trois ont été renvoyés pour «assassinats», et un quatrième pour «complicité d’assassinats». Le dernier homme a, quant à lui, été renvoyé pour «modification de la scène de crime et recel de cadavre».

Néanmoins, deux des cinq individus, placés sous contrôle judiciaire, avaient fait appel de leur renvoi devant les assises. Le premier est un certain Nathan B., accusé d’assassinat, tandis que le deuxième est Enzo C., accusé de complicité. Leur appel a été examiné vendredi 5 décembre 2025 par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Poitiers.

Et c’est justement ce mardi 23 décembre que la chambre d’instruction doit rendre son délibéré, a appris CNEWS de source judiciaire et de l’avocat de la famille de Leslie, Me Lionel Béthune de Moro.

Cette date pourrait être importante pour la suite de la procédure. En effet, et comme le redoutaient les proches des deux victimes, le procès qui devait se tenir à l’automne 2026 pourrait être repoussé jusqu’à courant 2027. Dans le détail, un supplément d’information pourrait être demandé mardi prochain.

Vers un pourvoi en cassation en cas d'appel rejeté ?

Dans le cas où la chambre d’instruction de la cour d’appel de Poitiers rejetterait l’appel, Nathan B. et Enzo C. ont la possibilité de se pourvoir en cassation. Ainsi, ils auront 10 jours pour former le pourvoi, à compter du 24 décembre 2025, soit le jour suivant le prononcé du délibéré.

Selon l’article 574-1 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation doit statuer sur l’éventuel pourvoi formé dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.

Cet éventuel supplément d’information ou encore un éventuel pourvoi en cassation risqueraient donc de «décaler l’audiencement courant 2027», nous dit l’avocat de la famille de Leslie.

Sans oublier que lorsque l’ordonnance de mise en accusation est définitive, le délai légal est d’un an maximum pour qu’un procès se tienne. «L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire», précise l’article 181 du Code de procédure pénale. Toutefois, ce délai est prolongeable exceptionnellement de six mois, renouvelable une seule fois.

Tout ce scénario demeure évidemment une éventualité. Car à ce stade, aucune date du procès n'est décidée tant que les accusés n'ont pas utilisé les voies de recours possibles dans le délai imparti.

Il est à rappeler que dans ce dossier, seuls deux des cinq suspects restent placés en détention provisoire, dont Tom Trouillet, un ami des deux victimes qui logeait le couple le soir du drame.

Kevin Trompat et Leslie Hoorelbeke avaient disparu en novembre 2022 à Prahecq (Deux-Sèvres). Les deux jeunes gens, victimes de multiples coups, avaient été retrouvés morts en Charente-Maritime après trois mois d'enquête. Les mobiles des mis en cause, entre «déception sentimentale et/ou dettes financières» d'après le parquet, seront au cœur du procès d'assises dont la date demeure, à ce stade, inconnue.