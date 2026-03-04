Toute l’actu en direct 24h/24
La Rochelle : un collégien poignarde un camarade en plein cours, le blessant à l'abdomen

Les faits se sont déroulés ce mercredi matin. [DENIS CHARLET / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi, aux alentours de 9h30, un élève de 13 ans a porté deux coups de couteau, en plein cours, à un camarade au sein du collège Beauregard de La Rochelle (Charente-Maritime), a appris CNEWS de sources concordantes et du parquet. L’agresseur a été interpellé. 

Une nouvelle attaque à l'arme blanche en milieu scolaire. Un élève de 13 ans a agressé au couteau un camarade du même âge en plein cours ce mercredi 4 mars au matin, a appris CNEWS de source policière, de la police nationale et du parquet. Les faits se sont déroulés aux alentours de 9h30 au collège Beauregard de La Rochelle (Charente-Maritime). 

Selon nos informations, le mis en cause a sorti un couteau avant d'asséner deux coups à son camarade. Si la police nous indique que la victime a été blessée à l'épaule et à l'abdomen, le ministère public ne fait état, lui, que d'une seule blessure au ventre. D’après le procureur de la République Arnaud Laraize, «la professeure s’interposait et l’agresseur était rapidement pris en charge par le personnel éducatif et de direction de l’établissement».

Sur le même sujet Mort de Quentin : deux nouveaux suspects interpellés ce mercredi Lire

A la suite de ces faits, l’auteur a été interpellé par les policiers de la brigade anticriminalité (BAC). Il a été placé en garde à vue du chef de tentative de meurtre. «Né en 2012, le mineur auteur des coups de couteau ne présentait pas d’antécédent judiciaire», a indiqué le parquet de La Rochelle.

Concernant la victime, cette dernière a été prise en charge par le Centre hospitalier de La Rochelle. «Son état médical est décrit comme sérieux, mais son pronostic vital ne serait a priori pas engagé», a précisé le magistrat, notant que la motivation de l'auteur «reste à confirmer». L'enquête a été confiée à la Direction de la criminalité territoriale (DCT). 

Compte tenu de ces faits graves, le directeur de cabinet du Préfet, le recteur de l'académie, le directeur académique des services de l'Education nationale ainsi que le directeur adjoint de la Police nationale se sont déplacés sur les lieux. Une cellule psychologique a été mise en place au sein du collège.

la rochelle

Dernières actualités