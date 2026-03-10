Villepinte : Ilyas Kherbouch s'évade de prison, son absence constatée plusieurs jours après par les gardiens

La maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) n’a constaté la disparition d’un de ses détenus que deux jours après les faits. En effet, Ilyas Kherbouch est parvenu s'évader de prison grâce à deux faux policiers, a appris CNEWS d'une source d'un syndicat pénitentiaire.

Une évasion rocambolesque. Ilyas Kherbouch, détenu à la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis), a réussi à s'évader de prison ce week-end sans attirer l’attention grâce à de faux policiers et à un faux mandat. Pire encore, les autorités pénitentiaires n’ont découvert la supercherie que ce mardi matin.

En effet, selon une source syndicale pénitentiaire à CNEWS, deux complices déguisés se sont présentés à la maison d'arrêt avec un document notifiant une fausse demande de garde à vue, nécessitant une extraction de l'établissement pénitentiaire.

Ainsi, les autorités pénitentiaires, pensant qu’ils se trouvaient en garde à vue, se sont rendus compte de l’évasion quarante-huit heures plus tard, délai au bout duquel Ilyas Kherbouch, surnommé «Garnito», était censé être revenu de sa prétendue garde à vue.

Le ministère de la Justice a confirmé les faits indiquant toutefois, que le mode opératoire qui «est inédit» doit encore être précisé et confirmé par les différentes enquêtes internes et judiciaires en cours.

Par ailleurs, «une sensibilisation de l’ensemble des greffes pénitentiaires sur ce mode opératoire a été faite», a précisé le ministère de la Justice, qui doivent à présent «prendre systématiquement attache auprès des autorités mandantes avant d’autoriser toute sortie de détenus».

Le détenu toujours en cavale

En effet, à l'heure actuelle, cette prise d'attache n'est pas nécessaire pour l'ensemble des mandats de sortie. Toutefois, l'enquête interne aura pour mission de vérifier si les procédures ont été bien suivies et voir s’il faut les renforcer.

Ilyas Kherbouch est mis en cause pour des faits de home-jacking et soupçonné d'être le commanditaire d'actions violentes. Il a notamment pris pour cible des personnalités telles que l’ancien gardien de but du PSG Gianluigi Donnarumma.

A seulement 21 ans, le détenu a déjà un casier judiciaire très chargé et était en prison pour l’agression du chef étoilé italien, Simone Zanoni, pour laquelle il a été condamné à sept ans d’emprisonnement.

Yoan Karar, membre du syndicat pénitentiaire FO, a réagi auprès de CNEWS à cette évasion. «C’est là où l'on voit que nous sommes dans un système très archaïque... Le papier, le papier... C’est falsifiable et désuet», a-t-il déploré.

«Cela me rappelle le drame d'Incarville, où tout le monde avait des éléments à des endroits géographiques différents sur Amra, mais rien pour centraliser informatiquement», a ajouté Yoan Karar.

Ilyas Kherbouch est à l’heure actuelle toujours en cavale et activement recherché.