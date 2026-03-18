Marseille : un adolescent tire au mortier d’artifice dans un lycée (vidéo)

Une vidéo a été publiée ce mardi 17 mars sur les réseaux sociaux par le site «Faisons parler de Marseille», montrant un individu, habillé en noir et encagoulé, tendant le bras et tirant au mortier d’artifice depuis la porte d’entrée du lycée Périer.

Une situation insupportable. Ce mardi 17 mars, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. La scène, filmée par un membre du site «Faisons parler de Marseille», montre en effet un homme habillé tout en noir et encagoulé, se tenant devant la porte d’entrée d’un lycée et tendant le bras, comme s’il s’apprêtait à ouvrir le feu. Des détentions sont, ensuite, entendues.

Selon nos confrères de La Provence, l’homme tirait en réalité au mortier d’artifice depuis la porte d’entrée du lycée Périer. Il n’y a donc pas eu d’usage d’arme à feu et aucun blessé n’est à déplorer.

Ludovic Perney, vice-président de la Région Sud en charge des Sports, a réagi à cette vidéo.

Un tir de mortier d’artifice a visé le lycée Perier. C’est insupportable !



Rien ne doit être banalisé.



Soutien total aux élèves, agents régionaux et enseignants.



Les caméras installées par @MaRegionSud permettront une identification rapide.



Je me rends sur place demain matin https://t.co/QxbVK17n9w — Ludovic Perney (@LudovicPerney) March 17, 2026

«C’est insupportable ! Rien ne doit être banalisé. Soutien total aux élèves, agents régionaux et enseignants. Les caméras installées par la Région Sud permettront une identification rapide», a-t-il écrit sur le réseau social X.