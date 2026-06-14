«Il m’a enterrée vivante» : le témoignage émouvant de cette femme dont le fils est mort à cause d'un chauffard

Dans la Drôme, la mère d’un garçon décédé dans un accident de voiture il y a 3 ans se bat pour dévoiler la vérité. Le conducteur responsable, de son côté, n’a toujours pas purgé sa peine.

Le 4 novembre 2023, Thiméo Reimonen rentrait de soirée avec ses amis à Bonlieu-sur-Roubion, près de Montélimar. Il est décédé dans un accident de voiture avec un autre passager. Le conducteur, lui, s'en est sorti. Anne, la mère de Thiméo, cherche à faire la lumière sur ce qu'il s'est réellement passé. Elle estime que l’enquête a été mal dirigée.

Aujourd’hui, elle se bat pour comprendre les circonstances de l’accident. Au micro de CNews, elle constate : «Aucun relevé sur les lieux, ni traçage à la bombe. Pas de photo du compteur ni du levier de vitesse …». Des éléments de procédure obligatoires en temps normal, mais que les gendarmes n’ont pas réalisé.

Anne Reimonen a donc fait appel à un avocat, maître Dumoulin, afin de porter plainte contre la gendarmerie et le parquet de Valence. Celui-ci n’hésite pas à évoquer un «naufrage» dans la procédure judiciaire.

En parallèle, Anne Reimonen critique la gestion du cas du conducteur. Deux heures après l’accident, il avait été contrôlé à 1,06 gramme d’alcool par litre de sang, soit cinq fois la limite autorisée. Il a alors été condamné pour homicide involontaire à 3 ans de prison, dont 1 ferme, et l’interdiction de repasser son permis de conduire pendant trois ans.

Cependant, trois ans après les faits, il n’a toujours pas été convoqué devant le juge de l’application des peines. La mère de famille déplore : «C’est un criminel qui a ôté la vie de mon enfant. Il m’a enterrée vivante. Il a brisé des vies mais est toujours libre».