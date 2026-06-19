Un petit garçon de 3 ans grièvement blessé dans l'enclos des crocodiles d'un zoo, un homme est suspecté de l'avoir jeté dans la fosse

Un homme est suspecté d'avoir jeté un garçon de 3 ans jeudi dans l’enclos à crocodiles du zoo Johnson’s of Old Hurst, au Royaume-Uni. Si l'homme a été arrêté avant d'être libéré pour la suite de l'enquête, l’enfant est toujours hospitalisé dans un «état critique».

Un drame qui a provoqué la panique parmi les visiteurs du zoo Johnson’s of Old Hurst. Soupçonné de «tentative de meurtre», un homme de 30 ans, originaire du Norfolk (Royaume-Uni), a été arrêté jeudi 18 juin. Il aurait saisi un petit garçon de 3 ans pour le jeter dans l'enclos des crocodiles. L'individu a été relâché ce vendredi après avoir été «jugé inapte à être interrogé».

Néanmoins, la police britannique poursuit ses investigations pour élucider les circonstances dans lesquelles l’enfant a été blessé après avoir été retrouvé dans l’enclos de ces terribles reptiles.

🚨🚔SURPRISE SUPRISE: A WHITE 30-year-old man from Norfolk, arrested on suspicion of attempted murder after a boy ended up in a zoo's crocodile enclosure, has been released on bail after being declared not fit for interview.



Police said the three-year-old boy from Cambridgeshire… pic.twitter.com/h5JfDkWSnY — 😘 XXX (@CoinGrowths) June 19, 2026

D’après le communiqué de la police, la victime et le suspect ne se connaissaient pas. Si l’homme suspecté n’a pas encore été inculpé, l’inspectrice Verity McCann a déclaré que l’enquête «se poursuit afin de comprendre les circonstances entourant cet incident bouleversant».

La police locale n’a communiqué aucune information concernant les causes des blessures de l’enfant. Pour l’instant, aucune information ne permet d’affirmer qu’elles sont dues à une attaque des crocodiles. Mike Annicelli a déclaré à la BBC que l’enclos était situé à environ 4,5 mètres en contrebas de l’allée. De plus, une clôture de 1,2 mètre de haut longe l’enclos. Les blessures pourraient donc également venir de la chute.

Selon plusieurs médias britanniques, c’est l’épouse du propriétaire du zoo qui aurait sauvé la vie du petit garçon en se précipitant dans l’enclos. L’enfant aurait ensuite été «sorti de l’eau par le personnel du zoo» et aurait reçu des soins médicaux sur place avant d’être transporté à l’hôpital.

Pour l'instant, le garçon de 3 ans est toujours hospitalisé dans un «état critique» mais, d'après les dernières informations, stables.