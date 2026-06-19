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Une mannequin cambriolée à Paris, pour un butin estimé à plus de 10 millions d'euros

Des montres de luxe et des bijoux ont été dérobés lors du cambriolage. [Ludovic MARIN / POOL / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

De retour d’un long voyage, une mannequin travaillant avec l’agence Elite a découvert, jeudi 19 juin, que son domicile avait été cambriolé. Le butin est estimé à près de 10 millions d’euros. 

Un butin qui se chiffre en plusieurs millions d'euros après le cambriolage de son domicile. Une jeune femme, exerçant comme mannequin pour l’agence Elite, s’est rendue au commissariat de police jeudi soir afin de signaler le cambriolage de son domicile à Paris.

Des montres, des bijoux et de l'argent cambriolé 

Rentrée d’un long voyage, la jeune femme a constaté que son logement, situé dans le prestigieux 6e arrondissement de Paris, avait fait l'objet d'une intrusion. La porte de sa chambre a été dégondée et son coffre-fort a, lui, été forcé. Au total, plusieurs montres de luxe ont été dérobées, pour un préjudice total estimé à environ 10 millions d'euros.

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L’une des montres est estimée à plus de trois millions d’euros. Des bijoux, des sacs à main et un peu plus de 5.000 euros en liquide ont également été volés. Une enquête a été ouverte, elle a été confiée à la Brigade de répression du banditisme (BRB).

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