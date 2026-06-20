Deux personnes ont perdu la vie vendredi après-midi dans le crash d'un avion de tourisme survenu à La Baule, en Loire-Atlantique. L'une des victimes est Claude Guillemot, cofondateur d'Ubisoft, ont indiqué la procureure de la République de Saint-Nazaire Florence Sroda et l'entreprise.

Une épaisse colonne de fumée s'est élevée au-dessus des champs de La Baule vendredi après-midi. Un avion de tourisme s'est écrasé peu après son passage dans le secteur. Selon la procureure de la République de Saint-Nazaire, Florence Sroda, les faits ont eu lieu à 17h45. L'avion, un appareil bimoteur Cessna 421 qui était parti de Rennes, s'est écrasé «dans un champ sis 50 route de la Bosse (...), alors qu’il était en approche de l’aérodrome».

«Les secours, après extinction de l’incendie provoqué par le choc, découvraient sur les lieux, l’épave disloquée et partiellement calcinée ainsi que les corps de deux personnes non immédiatement identifiables», a indiqué la magistrate dans son communiqué du jour adressé à CNEWS.

Parmi les victimes figure Claude Guillemot, cofondateur d’Ubisoft aux côtés de ses quatre frères, entreprise française reconnue à l'international dans le secteur du jeu vidéo, a ajouté Florence Sroda, confirmant une information d'Ouest-France. Né le 30 octobre 1956, il serait en effet le propriétaire de l'avion. L'autre victime serait «Marc Guillet, né le 15 novembre 1955 et demeurant à Sucé sur Erdre».

L'entreprise a confirmé la nouvelle au Figaro : «Nous avons appris avec une grande tristesse le décès de Claude Guillemot, cofondateur du Groupe et Président de Guillemot Corporation, dans un accident. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches dans cette épreuve. Aucune communication supplémentaire ne sera faite à ce stade».

A la suite de ce crash, une enquête a été ouverte par le parquet du chef d'homicide involontaire. Celle-ci a été «confiée en co-saisine au commissariat de police de la Baule et à la Gendarmerie du Transport Aérien, assistés du BEA» (Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile). Les investigations visent à «déterminer précisément les circonstances et les causes de cet accident et à confirmer l’identité des victimes», a ajouté la procureure de la République de Saint-Nazaire.

Une autopsie des deux corps est prévue jeudi 25 juin prochain à l'Institut médico-légal (IML) de Nantes.