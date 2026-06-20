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La Baule : un avion de tourisme s'écrase et provoque la mort de deux passagers

Au total, 63 pompiers et 29 engins ont été mobilisés pour maîtriser l'incendie. [LOIC VENANCE / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Deux personnes ont perdu la vie vendredi après-midi dans le crash d'un avion de tourisme survenu à La Baule, en Loire-Atlantique. L'appareil s'est écrasé dans un champ avant de s'embraser, mobilisant un important dispositif de secours. Les circonstances de l'accident restent pour l'heure inconnues.

Une épaisse colonne de fumée s'est élevée au-dessus des champs de La Baule vendredi après-midi. Un avion de tourisme s'est écrasé peu après son passage dans le secteur, provoquant un violent incendie et la mort de ses deux occupants. 

À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique ont découvert un aéronef totalement en flammes, avec un feu qui s'était propagé à la végétation environnante. Malgré leur intervention rapide, les secours n'ont pu que constater le décès des deux passagers présents à bord. 

Au total, 63 pompiers et 29 engins ont été mobilisés pour maîtriser l'incendie, qui a été rapidement circonscrit afin d'éviter toute extension aux parcelles voisines. 

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Selon les informations de Ouest-France, le bimoteur avait décollé de Rennes vers 17h20 et devait rejoindre un rassemblement d'avions organisé ce week-end. 

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