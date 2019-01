Les casiers de pêche durable de Poiscaille

Après les paniers de légumes, voici les casiers de la mer. La start-up Poiscaille basée à Montreuil propose de se faire livrer, à la fréquence de son choix, un panier de produits issus de la mer et de la pêche durable.

Coquillages et crustacés vivants, poissons vidés (lieus, merlus, vieilles) ou entiers (bars, daurades, maquereaux)… L’équipe n’hésite pas à mettre en avant des espèces oubliées comme le chinchard, dont raffolent les Japonais.

[©Eric D'Erouville]

Elle s’engage sur la fraîcheur du produit : «entre la pêche, à bord du ­bateau, et la récupération, il s’écoule maximum 48 heures, 72 heures en région», explique Charles Guirriec, son fondateur, «quand un poisson sur l’étal d’un poissonnier peut avoir jusqu’à dix jours».

Elle s'engage aussi sur le profil des pêcheurs avec lesquels elle travaille : navires de moins de 12 mètres, trois marins maximum à bord, techniques de pêche dormante. L’abonnement est libre et sans engagement : une à quatre fois par mois (de 19,90 euros à 24,90 euros par casier).

Chaque panier contient 1 kg de poisson entier ou 2 kg de coquillages ou 1,5 kg de crustacés. «Il y a entre cinq et dix formules possibles à choisir la veille de la livraison» explique Charles.

[©Eric D'Erouville]

Il est à retirer dans l’un des soixante points de livraison. Parallèlement, le site dispense, sous forme de vidéos, des conseils de cuisine. Par exemple, on y apprend que la cuisson à basse température (entre 80 et 100 degrés) est plus adaptée aux poissons. «Si le poisson est frais, la cuisson lente va permettre de 'crouter' la peau. Elle partira ainsi toute seule».

Actuellement, près de 1 200 foyers font confiance à ­Poiscaille. La start-up marine fournit également des restaurants reconnus pour leur exigence de traçabilité des produits : Les Résistants, Septime, Le Verre volé.

A noter, en ce moment le code promo RESOLUTION offre le premier casier pour toute inscription à une formule une, deux ou quatre livraisons par mois.