Un cinquième restaurant PNY ouvrira ses portes au Faubourg Saint-Antoine

Après le PNY du Faubourg St Denis (10e), du Marais (3e), de Oberkampf (11e) et de la rue Pierre Fontaine (9e), l’enseigne parisienne de hamburgers inaugurera mi-avril une cinquième adresse, avec soixante places assises, au 120, rue du Faubourg Saint-Antoine (12e).

À la carte : des hamburgers à la viande de bœuf de qualité et des nouveautés pour les amateurs de poulet et de bières. Le tout au sein d’une déco atypique et colorée.

C’est l’architecte belge Bernard Dubois, remarqué à la Biennale de Venise en 2014 et à l’origine des boutiques Aesop à Bruxelles, Bape à Los Angeles ou encore Zadig & Voltaire à Paris, qui signe l’architecture tout en rose et renversante de ce restaurant au long couloir distordu, comme dans le film Inception du réalisateur Christopher Nolan, et aux nombreux miroirs jouant avec les volumes et les formes.

L’incontournable burger The Return of the Cowboy à base de boeuf Le Ponclet, cheddar affiné neuf mois, confit d’oignon, poitrine fumée, beignet d’oignon et sauce barbecue (12,50 €) sera toujours à la carte tout comme le Morning California, l’Atomic ou encore le Château d’eau Fried Chicken, aussi à 12,50 €.

The Return of the Cowboy © Martin Lagardère

Les clients pourront aussi déguster dans ces burgers, s’ils le souhaitent, le Beyond Meat : un steak végétal à base de légumineuses, sans OGM, soja ou gluten.

Le Beyond Meat © Martin Lagardère

Comme nouveautés, les visiteurs pourront manger dès l’ouverture en exclusivité le KFC ou Kalité Fried Chicken : une nouvelle recette fait maison avec trois chicken wings, des ailes de poulet, et trois tenders, des bâtonnets de poulet fermier, au buttermilk et sauce peanut butter.

Et côté boissons, de nouvelles bières artisanales seront à découvrir comme la Kerasus Belgian Kriek Sour, une bière blanche au jus de cerise, de la microbrasserie belge Alvinne. Mais aussi la Breakfast Club, une bière sucrée à boire au brunch, de la brasserie anglaise Vocation. Impossible de rater également dès l’entrée le mur de 120 bouteilles de bières, toutes illuminées.

Paris New York Paris, 120, rue du Faubourg Saint-Antoine 12e