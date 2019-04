Burger King teste un Whooper végétarien

Burger King veut séduire les végétariens et flexitariens. La chaîne de fast-food teste en effet depuis peu une version avec steak végétal du Whopper, son plus célèbre burger.

La recette du Whopper veggie est identique à l’originale. Seul le steak, fabriqué à partir de légumes, change.

Et à en croire Burger King, il n’y aurait aucune différence de goût entre les deux versions. «Les membres de mon équipe, qui connaissent parfaitement le Whooper, l’ont essayé et ils n’ont pas pu distinguer» la recette sans viande, assure Fernando Machado, directeur marketing de l’enseigne de restauration rapide, cité par le New York Times.

L'aspect et le goût de la viande

Pour parvenir à un tel niveau de ressemblance, Burger King s’est associé à l’entreprise Impossible Food, qui a mis au point sa propre «viande végétale». Outre les légumes et légumineuses, celle-ci contient également de l’hème, issue du soja. Cette protéine riche en fer donne à la «viande» l’aspect saignant d’un vrai steak. La société estime également que c’est cette protéine qui donnerait à l’Impossible Burger – le nom du substitut – son goût de viande.

Pour l’heure, le Whopper végétarien, vendu un dollar plus cher que le Whopper classique, est testé dans 59 établissements Burger King de la région de Saint-Louis (Missouri). Si l’expérience est positive, elle sera étendue à l’ensemble des établissements du pays.