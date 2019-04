Un nouveau burger végétarien à découvrir chez Big Fernand

Big Fernand propose désormais à la carte le Léon, un nouveau burger végétarien, à découvrir dans ses restaurants franciliens.

Sa recette ? Une tomme de Savoie au lait cru, des tomates séchées, de la sauce Tata Fernande et surtout une galette végétarienne pour remplacer la viande.

Pour accompagner le Léon, les clients peuvent opter pour « la little formule » (16 €) avec des frites assaisonnées de paprika et d’ail ou d’herbes de Provence, ou d’une salade de mesclun, de tomates séchées et ciboulette. Mais aussi d’une bière Afficher Articles associésartisanale comme la Gallia Lager. Et pour trois euros de plus avec « la Big Formule », les plus gourmands prolongent avec un dessert maison comme le sorbet framboise et pépites de chocolat.

Tous les hamburgers de l’enseigne comme le Léon, sont faits sur place tout comme les frites et les pains qui proviennent d’artisans boulangers.

Seuls les visiteurs des restaurants Big Fernand à Paris (sauf celui de Gare de Lyon), Boulogne, Versailles, Levallois, la Défense, Val d’Europe, Velizy et Neuilly peuvent savourer cette nouvelle recette végétarienne.

Avec ses hamburgers premium et 100 % français, Big Fernand compte aujourd’hui parmi les adresses de burgers incontournables dans la capitale mais aussi dans l’Hexagone. Au total, l’enseigne compte 50 restaurants en France. Elle vise les 65 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici fin 2019.