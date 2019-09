Un troquet australien élu café le plus «instagrammable» du monde

Le bistro australien Speedos Cafe vient de recevoir la palme du café le plus instagrammable du monde. Le classement a été établi par le site de voyage Big 7 Travel, spécialiste de ce genre de distinctions.

Le lieu dispose de beaucoup d’atouts pour les mordus de réseaux sociaux et de restaurants. Il se trouve sur l’une des plus célèbres plages d’Australie : la plage Bondi à Sidney. Avec son sable fin et son eau turquoise, elle figure sur beaucoup de cartes postales.

Du côté du menu, Speedos Cafe propose aussi bien des cheeseburgers que du ragoût d’agneau ou des salades de fruits. Ses assiettes ont «toutes les teintes de l’arc en ciel», assure Big 7 Travel. Un coup d’œil sur instagram le confirme : il y a des fruits de toutes les couleurs et des petites fleurs partout. Les milk-shakes sont plus que généreux et les gâteaux dégoulinent de pâte à tartiner…

«Cette explosion de couleurs et sa situation face la mer font de ce lieu le café le plus instagrammable du monde, loin devant» explique Big7travel. Le café semble avoir ses afficionados et pas seulement sur les réseaux sociaux. La star Hugh Jackman lui a rendu visite cet été.

Le reste du classement n’est pas tendre avec la France. Il faut attendre la 22e place pour qu’apparaisse Deli Bo à Nice, un restaurant-pâtisserie-traiteur qui propose des macarons en forme de cœur. Enfin à la 45e place on retrouve le Café de Flore. Un lieu «charmant» qui incarne la magie de l’une des villes les plus «instagrammables» du monde, Paris.