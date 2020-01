Une nouvelle crème glacée Netflix et Ben & Jerry’s

C’est une collab inédite. Les géants du streaming Netflix et de la crème glacée Ben & Jerry’s se sont associés pour concevoir une recette gourmande, à déguster devant sa télé, évidemment.

Baptisée Netflix & Chilll’d, elle fait référence à l’expression popularisée ces dernières années « Netflix and chill » qu’on pourrait traduire par « regarder Netflix et se détendre ».

La recette est un concentré de culture US : crème glacée au beurre de cacahuète, bretzels sucrés et salés et morceaux de brownie. Le cocktail idéal pour une soirée télé.

« C’est le mariage parfait entre Ben & Jerry’s et Netflix pour apporter plus de magie aux papilles gustatives de millions de fans à travers le monde » a déclaré Matthew McCarthy, pdg de Ben & Jerry’s.

Le pot estampillé « A Netflix original flavor » est déjà disponible en Grande Bretagne, en Allemagne mais aussi en Australie et aux Etats-Unis.

La sortie en France est prévue pour le mois d’avril prochain.

Crème glacée Netflix & Chilll’d, Ben & Jerry’s, 4,99€