5 coffrets chocolats à s'offrir pour la Saint-Valentin

La fête des amoureux est sans aucun doute la meilleure excuse pour acheter du chocolat à sa moitié et liquider ensuite soi-même la boite en toute discrétion. D'autant que cette année, les grands chocolatiers ont fait preuve de finesse dans leur créations. A ne rater sous aucun prétexte.

Le chocolat des Français

Jamais à court d’idée, le Chocolat des Français soigne son coffret Saint-Valentin en faisant appel à l’artiste Regards Coupables. Ses illustrations érotiques et chics font le bonheur de ses followers sur instagram. A l’intérieur du coffret, on retrouvera 16 délicieux petits carrés dans un écrin libertin.

Coffret 16 chocolats, 16€

Pierre Marcolini

Pour la fête de l’amour, mieux vaut être deux. Suivant cette logique, Pierre Marcolini a fait appel à une autre maison bruxelloise : Carine Gilson. Les petits cœurs dévoilent cette année de délicieuses saveurs fruitées : yuzu, rose passion, framboise…

Coffret cœurs, 15 pièces, 23€

Maison du chocolat

Parce que Paris reste la capitale la plus romantique, Maison du Chocolat a concocté quelques créations aux noms évocateurs : Opéra chic, pétillant Montmartre, Luxembourg exquis, désinvolte St Germain. Pas de quartier !

Coffret Paris Je t’aime, 9 chocolats, 16,80€

Maison Lenôtre

Le duo amoureux se concrêtise en deux recettes dans le mini coffret « à croquer » de la Maison Lenôtre : chocolat noir ganache framboise et chocolat au lait praliné noisette.

Le coffret, 6 cœurs, 12€

Pierre Hermé

Le roi des macarons maîtrise aussi l’art de la tablette. Pour la Saint Valentin, il en présente une remplie d’amour et fourré de trois saveurs différentes : praliné pistache d’Iran, praliné noisette du Piémont, praliné pignon de cèdre. Le tout dans un écrin aux couleurs pop.

Tablelle de chocolat fourrée, 10€