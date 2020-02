5 produits qui ont décroché la médaille d'or au concours agricole du salon de l'agriculture

Comme chaque année au Salon de l’agriculture, le Concours général agricole distingue le meilleur du terroir français.

Cette année, 1.589 produits ont décroché une médaille, dont 485 en or. Pas moins de 11.500 jurés professionnels et consommateurs ont été mobilisés pour établir ce palmarès. Petite sélection de quelques pépites d’or.

La confiture d’orange de l’abbaye des Gardes

L'abbaye Notre-Dame des Gardesdes située en Maine-et-Loire est célèbre pour sa communauté cistercienne mais aussi pour ses confitures. Elles sont réalisées de façon artisanale, sans ajout de gélifiant. Griottes, fraises, figues… Le choix est vaste. Cette année les jurés du concours agricole ont craqué pour celle à l’orange. A noter : un bon de commande téléchargeable sur le site permet de commander à distance (6,5€ le pot).

Le foie gras d’oie du Vieux chêne

Le foie gras d’oie fait partie des plaisirs gustatifs qu’il faut avoir connu au moins une fois dans sa vie. L’entreprise familiale le Vieux Chêne à Bosdarros, non loin de Pau, est devenue une référence au fil des ans pour les spécialités du Sud-Ouest. Le foie gras entier d’oie se déguste « accompagné de pain de campagne grillé et de Jurançon moelleux » d’après le producteur. Un Sauternes fera également l’affaire. (Foie gras entier d Oie 180g 25,10€ le pot de 180 gr)

Le saucisson sec aveyronnais

C’est une bête de concours. Après avoir remporté la médaille de bronze l’an dernier, le saucisson sec artisanal de la charcuterie aveyronaise Linard a été distingué cette année par de l’or. Préparé à partir de viande de coche de qualité origine France et de boyau naturel, il se déguste en sandwich sur du beurre ou en rondelles à l’apéritif (5,5€ le saucisson).

Andouille de vire des charcuteries de l’Osier

A ne pas confondre avec sa rivale de Guéméné, l’andouille de Vire présente une texture moelleuse et fondante, juste ce qu’il faut de poivre, et un délicieux goût fumé qui fait sa spécificité. Sur son site, les charcuteries Osier suggère de la déguster chaude avec des pommes poêlées. Au beurre évidemment.

L’huile d’olive "Goût à l'ancienne" de l’oliveraie Jeanjean

L’huile d’olive made in France commence à faire parler d’elle. Les jurés du concours agricole ont décerné la médaille d’or cette année à l’huile d’olive « goût à l’ancienne » de l’oliveraie Jeanjean à Saint Gilles (Gard). Il s’agit d’un assemblage de 3 variétés : Picholine, Négrette, Aglandau. Non filtrée, on pourra s’en servir sur des pommes de terre cuites, des légumes vapeur (19€ la bouteille de 75 cl)