Le Salon de l'agriculture, grand rendez-vous des politiques

Après Emmanuel Macron, qui a passé près de treize heures au Salon de l’agriculture samedi, c’est la ministre de la Transition écologique qui a parcouru les allées dimanche, avant que le Premier ministre Edouard Philippe ne fasse de même lundi.

Pour les partis et les personnalités politiques voulant montrer leur attachement au terroir français, le passage par la Porte de Versailles est devenu une nécessité. D’autant plus en période électorale, alors que le scrutin des municipales arrive le 15 mars (deuxième tour le 22).

Didier Guillaume, le ministre de l’Agriculture, devrait y passer une grande partie de sa semaine. Il y croisera peut-être Nicolas Dupont-Aignan, qui doit s’y rendre lundi, tout comme la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse. Marine Le Pen visitera les stands mardi, tandis que Les Républicains ont fait le choix d’y aller en groupe, mercredi, avec Christian Jacob, président du parti, ainsi que Guillaume Peltier, le vice-président, et plusieurs parlementaires.

D’autres, qu’ils soient ministres, députés ou membres d’un parti, feront de même tout au long de la semaine, sans avoir pour le moment dévoilé un agenda précis.

annonces du gouvernement et explications face aux français

Il faut dire que le rendez-vous de la Porte de Versailles est l’endroit idéal pour afficher son engagement sur des questions très concernantes pour les Français, comme l’alimentation, l’environnement ou la ruralité.

Le gouvernement a d’ailleurs profité de la période pour effectuer plusieurs annonces. Un état des lieux concernant le mal-être paysan a été commandé au député Olivier Damaisin, afin de proposer des pistes pour prévenir le suicide des agriculteurs. Selon les derniers chiffres de la Mutualité sociale agricole, qui datent de 2015, 372 d’entre eux ont mis fin à leur jour en une année, contre 150 cas en moyenne dans le reste de la population.

Dans le même temps, une vaste consultation publique a été annoncée, devant courir de mars à fin mai, à propos de l’agriculture et ses enjeux, de même que l’alimentation et l’utilisation des fonds européens de la politique agricole commune (la PAC).

Mais le Salon est également l’endroit où les politiciens sont abordés sur tous les sujets, et où ils ont la possibilité d’échanger et de s’expliquer, le tout devant les caméras ou les micros. Ainsi, Emmanuel Macron a été interpellé samedi à propos de la réforme des retraites, des accords commerciaux internationaux et même des gilets jaunes. Les membres du gouvernement et les opposants en visite ne devraient pas y échapper non plus. De quoi faire de cette semaine un rendez-vous majeur de la sphère politique.