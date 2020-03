Coronavirus : Les distilleries du monde entier se mobilisent pour aider à la production de gel hydroalcoolique

Avec la propagation du virus, la demande en gel hydroalcoolique explose. Pour faire face aux problèmes d’approvisionnement, de nombreuses distilleries mettent la main à la pâte.

L’un des leaders mondiaux du secteur, le leader français Pernod Ricard, a été parmi les premiers à réagir. Il a annoncé faire don de 70 000 litres d’alcool pur au Laboratoire Cooper, spécialisé dans les produits de santé du quotidien, et premier fournisseur de gels hydroalcooliques en pharmacie. Ce don doit permettre de produire l'équivalent d'environ 1,8 million de flacons individuels de 50 ml.

Ricard SAS partners with Laboratoire Cooper, supplier to all pharmacies in 🇫🇷, to donate pure alcohol for the production of hand sanitiser. Initiatives are also underway in 🇸🇪@absolutvodka, 🇪🇸 @Pernod_RicardES, 🇮🇪 @IrishDistillers & 🇺🇸 @RabbitHoleKY, @FRDistilling, @SmoothAmbler

— Pernod Ricard (@Pernod_Ricard) March 18, 2020