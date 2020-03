Coronavirus: les cavistes sont bien ouverts pendant le confinement

Les Français confinés à leur domicile depuis mardi pourront bien acheter du vin chez les cavistes. Après une période d’interrogation, le ministère de l’Économie a confirmé que ces derniers pouvaient rester ouverts.

Dans un premier temps, la déclaration d’Édouard Philippe annonçant la fermeture de « tous les commerces à l’exception des commerces essentiels » avait laissé perplexe. Lundi, la publication de l’arrêté a donné lieu à diverses interprétations si bien que certains ont été invités à fermer leurs portes d’après Fédération des Cavistes Indépendants (FCI).

Pour Nathalie Viet, déléguée générale du syndicat des cavistes professionnels (SCP), l’ouverture pendant le confinement se justifie pour deux raisons : d’abord parce que les débits de boissons sont autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison d’après l’arrêté du 14 mars ; ensuite parce qu’on peut considérer qu’un caviste fait partie des commerces essentiels. « Moralement, culturellement, pour aider les gens à garder les pieds sur terre, je pense que les cavistes peuvent jouer un rôle important », explique-t-elle.

Contacté par CNEWS, le ministère de l’Economie a confirmé l’autorisation d’ouverture. Malgré cela, un grand nombre ont toutefois préféré fermer leurs portes. C’est le cas des grands réseaux (Nicolas, la Vignery, le Repaire de Bachus) qui ont annoncé cesser leur activité pour une durée indéterminée (y compris sur leur site) « pour garantir la sécurité de nos équipes et de nos clients ». D’autres commerces indépendants sont également portes closes « pour des raisons liées au personnel ou morales », d’après le SCP.

Dans le contexte actuel non voulu et grave votre caviste restera ouvert pendant cette période avec toute l'hygiène et règles nécessaires.



Horaire du mardi au samedi



10h00 à 12h00



15h00 à 17h00





Restons solidaires ..... pic.twitter.com/qLXrNPHYlA

