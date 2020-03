Une sélection de chocolats à commander pour Pâques

Le contexte rend un peu difficile l'approvisionnement en chocolats pour fêter Pâques comme il se doit. Mais comme il est hors de question de se passer de ces gourmandises qui font du bien au moral, les grandes maisons ont mis en place des services de livraison.

Edwart Chocolatier

Edwart Chocolatier a créé tout un bestiaire cette année : l’Écureuil Boxeur, le Castor Militaire, le Raton Laveur Bombeur… Ils se sont tous lancés dans la « quête de l'Oeuf Graal ». Tous les produits sont réalisés uniquement avec des chocolats grands crus.

Livraison : par coursier à Paris et petite couronne, par Chronopost dans le reste de la France (une partie de la collection)

A la mère de Famille

A la mère de Famille, maison fondée en 1761, propose des sujets en chocolat dans la plus pure traditon des fêtes de Pâques. Fritures, œufs en praliné dorés, mais aussi cloches ou encore généreuse poule.

Livraison : par Chronopost, France

Weiss

Weiss a puisé dans la pop culture pour concevoir son œuf baptisé « Pâques Man ». Il se décline en chocolat noir ou lait. A l’intérieur, se cache 180g de fritures de Pâques (33,90€).

Livraison : par Chronopost, France

[©studio_photo_caterin]

Lenôtre

En marge de créations sorties tout droit de la ferme comme le cochon ou le mouton (hélas trop fragiles pour une livraison), Lenôtre propose ses petits sachets de fritures au chocolat dont on ne se lasse pas (à partir de 9,90€).

Livraison : par Chronopost, France pour les sachets et petites boites de fritures et œufs pralinés, Sucette poussin et Poisson Bubulle. Le reste est disponible en click & collect dans les boutiques

Patrick Roger

Le maître chocolatier a conçu cette année toute une collection d'oeufs plats comme un crêpe. Et à côté de ces créations artistiques, ce petit hérisson est un sujet bien garni (300 gr de chocolat en tout) qui devrait ravir les enfants.

Livraison : par coursier Paris intra muros